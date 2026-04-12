OACNUDH insta a Honduras a que cumpla las sentencias de la Corte IDH en casos relacionados con los garífunas

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (OACNUDH) instó al Estado de Honduras a que cumpla con las sentencias de la Corte IDH en el tema de los derechos de los garífunas.

A través de sus redes sociales, la OACNUDH aprovechó para conmemorar el 229 aniversario de la llegada del pueblo garífuna a Honduras.

Sostuvo que los garífunas desempeñan un papel fundamental en la construcción de una nación plurilingüe y multicultural.

Señaló que Honduras debe hacer efectivo los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y territoriales de los garífunas en base a las sentencias de la Corte IDH mediante la adopción de acciones concretas que garanticen la implementación efectiva.

La Corte IDH ha emitido sentencias en varios casos que involucran a los garífunas de Honduras: Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras, Comunidad Garífuna San Juan y sus miembros vs. Honduras y, Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros Vs. Honduras. AG