OACNUDH fortalece capacidades de operadores de justicia en Honduras

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), fortaleció capacidades de operadores y operadoras de justicia mediante un Taller de Formación de Formadores sobre el Módulo de Perspectiva de Género e Interseccionalidad del Poder Judicial, elaborado con asistencia técnica de la Oficina y apoyo financiero de la Unión Europea.

La formación reunió a 20 participantes provenientes de San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Copán, Siguatepeque, Choluteca, Santa Bárbara y Valle, incluyendo jueces, juezas, magistraturas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal pedagógico de la Escuela Judicial.

Esta primera promoción tendrá un rol estratégico en la réplica nacional del módulo, ya que fue incorporado formalmente a la currícula y al Reglamento de la Escuela Judicial con carácter obligatorio, fortaleciendo la institucionalización de estándares de igualdad, no discriminación e interseccionalidad dentro del sistema de justicia hondureño.

El proceso se desarrolló bajo un enfoque andragógico (conjunto de técnicas, metodologías y principios de la educación enfocados específicamente en adultos) orientado al aprendizaje práctico y a la transmisión efectiva de conocimientos, contribuyendo a una respuesta judicial más inclusiva y alineada con estándares internacionales de derechos humanos, indicó el organismo internacional.

Se prevé que el espacio tendrá réplicas en otros sectores del país centroamericano.

Este módulo de capacitación dirigido a operadores de justicia tuvo lugar entre el 11 y el 15 de mayo. (RO)