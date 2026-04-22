OACNUDH expresa preocupación y pide investigación sobre uso ilícito de la fuerza en protesta estudiantil

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), expresó preocupación por hechos de protesta estudiantil y llamó a investigación sobre el uso ilícito de la fuerza u otras violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El organismo internacional expresó a través de un pronunciamiento público su preocupación por los hechos de violencia ocurridos tras la intervención policial durante la manifestación estudiantil de ayer en los bajos del Congreso Nacional, en la que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) resultó gravemente herido.

La Oficina recordó que, conforme al Comité de Derechos Humanos (Observación General No. 37), los actos de violencia aislados de algunos participantes no deben atribuirse a otras, personas, a los organizadores ni a la manifestación como tal.

Asimismo, indicó que la obligación del Estado de investigar de manera eficaz, imparcial y oportuna toda denuncia o sospecha razonable de uso ilícito de la fuerza u otras violaciones cometidas por agentes del orden.

“Reiteramos nuestra disposición de brindar asistencia técnica a la Policía Nacional para la plena incorporación de estos estándares y el fortalecimiento de la rendición de cuentas”, señaló la OACNUDH.

El herido fue identificado como Axel Medina Castellanos, estudiante de la carrera de Trabajo Social.

El joven sufrió evisceración ocular sin posibilidad de reparación, de acuerdo a las imágenes de rayos X divulgadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU).

El lunes, estudiantes universitarios se enfrentaron con policías en los bajos del Congreso Nacional ya que los primeros exigían no reducción del presupuesto, pese a que en el momento del hecho, ya había acuerdo. (RO)