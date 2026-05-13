OACNUDH destaca importancia de avanzar hacia verdad y justicia en caso de Juan López

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacó hoy la importancia de avanzar hacia la verdad y la justicia en el caso de Juan López.

Ante las actuaciones del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad en la investigación del asesinato del defensor ambiental Juan López, OACNUDH reiteró la importancia de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad.

En ese sentido, subrayó la necesidad de respetar el debido proceso, asegurar la protección de las víctimas y testigos, y garantizar el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición.

La Oficina recordó que quienes defienden el medio ambiente enfrentan riesgos especialmente altos debido a la naturaleza de su labor, en particular en contextos marcados por disputas sobre tierras y recursos naturales.

La persistencia de la impunidad frente a estos ataques debilita el Estado de derecho, indicó el organismo internacional.

Avanzar en investigaciones diligentes e imparciales es clave para prevenir la violencia y evitar la repetición de estas graves violaciones, zanjó.

Por este caso, un juez de letras en audiencia de declaración de imputado dictó este martes la medida de detención judicial para el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y dos personas más.

Los imputados son Adán Fúnez y los ciudadanos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos, acusados de la comisión del delito de asociación para delinquir.

La audiencia inicial fue programada para el viernes 15 de mayo en los juzgados capitalinos a partir de las 9:30 de la mañana. (RO)