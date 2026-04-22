OACNUDH brinda asistencia técnica para fortalecer el Sistema Penitenciario

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentó una propuesta de Plan de Trabajo conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), orientada al fortalecimiento institucional del sistema penitenciario en Honduras.

El presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Othoniel Gross Castillo, destacó la relevancia de este acompañamiento internacional, señalando que el respaldo de organismos como la OACNUDH constituye un elemento clave para garantizar el cumplimiento de los procesos de reforma y modernización del sistema.

Asimismo, subrayó que esta cooperación permitirá avanzar en la formulación de una planificación estratégica integral, enfocada en optimizar el funcionamiento y las condiciones del sistema penitenciario nacional.

Gross Castillo enfatizó además el compromiso institucional al indicar que estas acciones contribuirán a generar avances significativos en áreas prioritarias. En ese sentido, reiteró que el objetivo es consolidar una transformación sostenible que permita, a futuro, el funcionamiento autónomo del sistema bajo un modelo profesionalizado.

Por su parte, el representante de la OACNUDH, Juan Carlos Monge, explicó que el acompañamiento técnico se centra en tres ejes fundamentales: el fortalecimiento de la carrera penitenciaria, la profesionalización del personal y la transición hacia una gestión más eficiente.

Monge también destacó la articulación con la Comisión Interventora, liderada por el coronel Othoniel Gross Castillo, junto a los comisionados adjuntos, el Coronel de Infantería Erwin Lara Franco y el Coronel de Artillería Raúl Alexis Fuentes Borjas, resaltando que el propósito es consolidar un sistema penitenciario fortalecido, con funciones claramente definidas y una administración basada en criterios técnicos y profesionales. JS