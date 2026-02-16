OABI enfrenta una demanda por L. 90 millones, señala su directora Elizabeth Rodríguez

Tegucigalpa – La directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez informó este lunes que esa institución enfrenta una demanda por 90 millones de lempiras.

En ese sentido, dijo que la situación de la institución es delicada ya que el embargo abarca su presupuesto.

“Así la institución no puede crecer, estamos hablando de 90 millones de lempiras y estamos atados”, indicó.

Dijo que hay un determinado número de bienes que están bajo el resguardo de la institución y se necesita del acercamiento de otras instituciones para poder presentar las denuncias por los bienes que están a nombre de otras personas que fue otra situación que se encontró en la institución.

“El miércoles nos presentaremos ante el Ministerio Público para que procedan contra los exfuncionarios que mantienen bajo su poder estos bienes”, afirmó.

La funcionaria se reunió esta mañana con el procurador general Dagoberto Aspra y la coordinadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos. IR