OABI cerrará 2025 con L. 1,200 millones en la banca

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya indicó este viernes que al cierre del 2025 esta institución cerrará con unos mil 200 millones de lempiras, entre lempiras y dólares.

“Hicimos un proceso inédito por más de 10 años tal como lo ordena el reglamento del manejo de bienes y en este caso del manejo de dinero, productos financieros, certificados de depósitos, acciones y todo este tipo de situaciones, nosotros la tenemos en la banca y contamos con más de mil 200 millones de lempiras que están en la banca”, dijo el funcionario.

Zelaya indicó que esos fondos no son de la OABI, sino que son producto de las incautaciones y de procesos judiciales que se están siguiendo en tribunales respectivos.

El director de la OABI explicó que justamente esta semana han estado recuperando bienes como vehículos y viviendas.

“Hemos recuperado cerca de 300 vehículos que estaban desaparecidos, que estaban tirados en algunos predios y nosotros nos dimos a la tarea de hacer la búsqueda en algunos hoteles, centros comerciales, en sótanos abandonados, nadie daba con el paradero de ellos. Muchos estaban en manos de personas que ni siquiera laboraban en el gobierno”, dijo.

En cuanto a las viviendas, mencionó que se recuperó viviendas que estaban ocupadas por terceros, donde se ha presentado unas 50 denuncias de usurpación ya que había personas que cobraban renta en nombre de la OABI. VC