O trabaja con esa o trabaja con esa empresa, le dijeron desde embajada de Francia, señala ministra de Salud

Tegucigalpa – La embajada de Francia les quiso imponer la empresa para que ejecutará el proyecto de instalación de dos quirófanos para trasplantes renales y la misma no estaba a la altura del país, manifestó este martes (13-05-2025) la ministra de Salud, Carla Paredes.

Paredes indicó que el gobierno francés les indicó lo hacen con esa o lo hacen con esa empresa, la cual había sido designada desde París para ejecutar el proyecto de la habilitación de los quirófanos para trasplantes renales en los hospitales públicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El proyecto de los quirófanos se financiaría con un préstamo concesional de Francia por un monto de 34 millones de euros y había un segundo crédito para la capacitación del personal, para un total de 74 millones de euros, de acuerdo a la titular de Salud.

La ministra Paredes, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez, señaló que cuando desde la embajada de Francia les indicaron que había ya una empresa designada, no tuvo problemas, pero después vieron que el equipo que presentaban en los términos de referencia no eran los indicados para el país y se lo hicieron ver a los representantes de París.

Indicó que fue allí cuando pidió cambio de empresa, pero les respondieron que “o trabajo con esa o trabajo con esa”.

A raíz de la situación, la alta funcionaria consultó a instancias superiores y le indicaron que el proyecto no era viable y no iría a buen término, por lo que se decidió ya no utilizar la vía del préstamo francés y optaron por financiar con fondos de la misma Secretaría de Salud.

Indicó Paredes que inicialmente la Secretaría de Finanzas le había indicado que no tenía techo presupuestario para deuda y que buscarían en otras instancias gubernamentales, pero con lo sucedido se canceló lo del crédito de Francia.

Indicó que el proyecto de los quirófanos continúa ahora con recursos propios y cuentan con la ayuda de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y se mostró esperanzada que los mismos se concluirán.

La ministra Paredes señaló que presentaron el proyecto a los nefrólogos y urólogos de los centros Hospital Escuela de Tegucigalpa y Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula y los galenos aprobaron el mismo y acompañan la iniciativa de los quirófanos para realizar trasplantes renales.

Los pacientes renales en Honduras son decenas de miles que reciben actualmente diálisis en las principales ciudades para poder atender su enfermedad. (PD).