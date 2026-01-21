“O es liberal o es liberal”, sentencia Iroshka Elvir sobre la presidencia del Congreso

Tegucigalpa – La diputada reelecta Iroshka Elvir sentenció esta noche que el próximo presidente del Congreso “o es liberal, o es liberal”.

En un corto mensaje en su red social ‘X’, la esposa del expresidenciable Salvador Nasralla, señaló que “nuestra postura es innegociable”.

Dejó claro que la bancada de 41 diputados del Partido Liberal no votará por uno del Partido Nacional para que dirija el Congreso de la República.

“¡Que quede claro! O es liberal o es liberal. Nuestra postura es innegociable: no vamos a votar por un Presidente del Congreso que no sea de nuestras filas, y mucho menos por un cachureco. ¡La línea está trazada!”, expresó Elvir.

El Partido Liberal decidió este miércoles que el diputado Jorge Cálix sea su candidato para que pueda presidir el Congreso Nacional período 2026-2030. JS

¡Que quede claro! O es liberal o es liberal. Nuestra postura es innegociable: no vamos a votar por un Presidente del Congreso que no sea de nuestras filas, y mucho menos por un cachureco. ¡La línea está trazada! — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) January 21, 2026