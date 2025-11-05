Nvidia y Telekom presentan la primera nube industrial de inteligencia artificial

Berlín – La compañía alemana de telecomunicaciones Deutsche Telekom y la firma tecnológica estadounidense Nvidia presentaron este martes la primera nube industrial de inteligencia artificial (IA) del mundo, una innovadora infraestructura destinada a impulsar el uso de esa tecnología computacional en una amplia gama de sectores económicos que implicará una inversión de 1,000 millones de euros.

La nube deberá estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2026 y deberá ser la piedra angular de la revolución de IA en Alemania y en Europa, informaron en la presentación de la iniciativa en Berlín los consejero delegados de Deutsche Telekom, Timotheus Höttges, y Nvidia, Jensen Hang.

El proyecto permitirá a grandes organizaciones, medianas empresas y empresas emergentes en Alemania y Europa desarrollar, entrenar y aplicar inteligencia artificial para cualquier aplicación de fabricación —desde el diseño hasta la robótica— a través de una infraestructura de tecnología de la información segura y soberana.

El jefe de Deutsche Telekom dijo que «la empresa ya cuenta con el compromiso de grandes empresas para participar» en el uso de esta nube y precisó que entre los clientes de esta infraestructura de inteligencia virtual, además de compañías industriales, se encuentra el sector público, el de la defensa y centros de investigación; y subrayó que la IA representaba una gran oportunidad.

Por su parte, Hang animó a usar las posibilidades de esta nube de IA para profundizar en la digitalización de la industria alemana y la soberanía tecnológica de Alemania.

«Estamos en una oportunidad de las que se dan una vez en una generación», dijo Hang ante una invención, la IA, que tiene «un impacto en todas y cada una de las industrias».

«El crecimiento que estamos viviendo ahora mismo en inmenso», afirmó Hang, en un momento en el que, según él, todas las unidades de procesamiento ya han sido usadas.

Actualmente se están instalando más de mil servidores Nvidia DGX B200 y y Nvidia RTX PRO y 10.000 Nvidia Baleckwell en un centro de computación en Múnich, en el sur de Alemania.

Además de Nvidia y Deutsche Telekom, participa en el proyecto el consorcio informático alemán SAP.

La primera empresa germana aportará la infraestructura física y la segunda la platatorma SAP Business Technology, «la base tecnológica sobre la cual se desarrollan y operan aplicaciones exclusivas, de forma escalable, segura y abierta», explicó el consejero delegado, Christian Klein.

«Con ello, las dos empresas garantizan altos estándares de protección de datos, seguridad y confianza», según Deutsche Telekom.

El consejero delegado de SAP sostuvo además que Alemania y Europa cuentan con todas las condiciones necesarias para asumir un papel de liderazgo en la competencia global por la inteligencia artificial industrial.

La nube industrial es el primer gran proyecto de la iniciativa ‘Made 4 Germany’ (hecho para Alemania), en la que participan más de cien empresas y tiene como propósito fortalecer a Alemania como ubicación industrial y acelerar la digitalización de la economía y la administración pública.

«En solo seis meses convertimos una idea en una potencia informática de inteligencia artificial real, hecha para Alemania», señaló Höttges en la presentación del proyecto en Berlín.

El consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, cuya entidad forma parte de la iniciativa ‘Made 4 germany’, calificó la iniciativa de «hito», ya que se trata de un proyecto meramente privado que permitirá «avanzar mucho más rápido en tecnologías del futuro» y demuestra que las empresas «asumen responsabilidad» para volver a convertir a Alemania en la locomotora de Europa.

A la presentación de la iniciativa asistieron también el ministro alemán de Digitalización, Karsten Wildberger, y la ministra de Investigación y Ciencia, Dorothe Bär, que celebraron proyecto.

«Celebramos las inversiones de Telekon y Nvidia. La cooperación estrecha entre empresas alemanas y líder internacionales en tecnología son claves para hacer de Alemania un país de vanguardia en IA», dijo Wildberger.

Bär, por su parte, enmarcó el proyecto en la Agenda para la Alta Tecnología del Gobierno que ha definido seis campos claves, entre ellos la IA. EFE