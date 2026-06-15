Nvidia planea primera emisión de deuda en cinco años tras tendencia en el sector de la IA

Nueva York – La tecnológica estadounidense Nvidia divulgó este lunes que planea su primera emisión de deuda en cinco años, sumándose a una tendencia creciente a la venta de bonos entre empresas del sector de la inteligencia artificial (IA).

Nvidia entregó documentación a la Comisión de Mercado y Valores de EEUU (SEC) sobre sus planes de emitir deuda pero no especificó el monto, que el medio económico CNBC cifra en un mínimo de 20,000 millones de dólares citando fuentes anónimas.

«Pretendemos usar la recaudación neta de esta oferta con fines corporativos generales, incluyendo la amortización y la refinanciación de las notas en circulación», detalla.

Nvidia tiene ya en circulación pagarés por valor de unos 8,500 millones de dólares a los que deberá destinar «recursos significativos» a medida que venzan, y añade que quizás tenga que refinanciarlos en «condiciones distintas o menos favorables» que antes.

También indica en el documento a la SEC que cuenta con una «capacidad disponible de emisión de 25.000 millones de dólares bajo un programa de papel comercial, sin montos en circulación».

La última vez que Nvidia vendió bonos corporativos fue en 2021, indica CNBC.

La fabricante de chips para IA se suma así a otras grandes tecnológicas que recurren a la financiación externa en los últimos meses, como Alphabet, Meta y Amazon, en paralelo a sus ingentes gastos de capital previstos para el desarrollo de estas tecnologías.

Las llamadas ‘Big Tech’, que son también las cotizadas más grandes del mundo, planean gastar unos 650,000 millones de dólares en capital solo este año, según informaron en sus últimos resultados trimestrales.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) informó en marzo de que las Big Tech emitieron deuda por valor de unos 100,000 millones de dólares en 2025, sobre todo de bonos con vencimientos de más de cinco años con los que se aseguran financiación para proyectos de varios años. EFE