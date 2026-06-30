“Nunca vamos a ser amigos; Juan Orlando Hernández le hizo mucho daño a mi familia”: Pepe Lobo

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa afirmó que no tiene interés en mantener una relación personal con el también expresidente, Juan Orlando Hernández, y aseguró que “nunca van a ser amigos”, tras el anuncio de su regreso al país.

Lobo se refirió al tema en declaraciones a un medio de comunicación, donde sostuvo que existen situaciones del pasado que afectaron a su entorno familiar que involucran a Hernández.

“En lo personal no es amigo mío, nunca vamos a ser amigos, jamás. Él le hizo mucho daño a mi familia”, expresó el exmandatario.

En ese sentido, consideró que el tema ha sido sobredimensionado y que no contribuye al análisis político del país.

De la misma forma, agregó que no tiene interés en entrar en confrontaciones ni en discusiones públicas sobre ese tema dentro de los medios de comunicación.

“Es un asunto que a mí, en lo personal, no me interesa”, reiteró Lobo, quien ocupó la presidencia de la República en el periodo 2010-2014.

“Pepe” Lobo también señaló que prefiere mantenerse al margen de los escenarios políticos vinculados al expresidente Hernández y su entorno, lo que incluye la organización del Partido Nacional.

Sobre los procesos judiciales que enfrenta Hernández, el exgobernante evitó dar una valoración directa del resultado de los mismos.

Sin embargo, manifestó que el contexto político actual influye en la forma en que se desarrollan este tipo de casos en el país.

Finalmente, Lobo insistió en que su postura es de distancia total respecto a cualquier vínculo personal con el exmandatario y su entorno político. AD