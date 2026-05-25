“Nunca más un consejero cuadrándose a un partido”: Consejeras del CNE comparten agenda de sesiones

Tegucigalpa – Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, comparecieron en conferencia mientras el pleno del organismo discutía una agenda marcada por reformas electorales y las secuelas de la crisis interna que enfrentó el ente electoral.

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Durante su intervención, Ana Paola Hall lanzó fuertes cuestionamientos sobre el comportamiento del exconsejero Marlon Ochoa, destituido y sometido a juicio político, al pedir que no se repitan los episodios que, según afirmó, afectaron la institucionalidad democrática del país.

“Nunca más un líder de un partido político dándole instrucciones a un consejero, nunca más un consejero cuadrándose al líder de un partido político”, expresó.

Hall sostuvo que la crisis del CNE no fue producto de vacíos legales, sino de decisiones personales.

“El problema no fue de una laguna de la ley ni de una laguna de la Constitución, el problema fue de una persona y de su falta de integridad”, afirmó.

La actual presidenta del CNE señaló que el Congreso Nacional deberá actuar con “sabiduría” al momento de elegir futuras autoridades electorales y lamentó que se tengan que crear “candados” legales para obligar a funcionarios a cumplir con sus deberes.

Futuro de la presidencia del CNE

Hall, al ser consultada sobre su continuidad como presidenta del CNE, Hall respondió escuetamente: “Veremos”.

La funcionaria no cerró la posibilidad de solicitar una licencia o asumir otro cargo en el futuro.

“Cuando eso suceda, si sucede, créanme que lo vamos a hacer público”, expresó.

Reformas electorales y violencia institucional

Por su parte, Cossette López aseguró que las reformas electorales que analiza el CNE responden a una crisis democrática: “El reto que se nos presentó a nivel democrático incorpora una serie de violencias a la institucionalidad nacional”, manifestó.

López advirtió que uno de los principales problemas ocurre cuando un consejero “se alinea de forma incondicional con el proyecto político de su partido”, y deja de lado las necesidades institucionales del país.

Asimismo, señaló que el debate de reformas irá más allá de temas como segunda vuelta electoral o cantidad de consejeros, pues irán asuntos más profundos relacionados con el sistema democrático hondureño.

La consejera también se refirió a las investigaciones iniciadas por el exfiscal general, Johel Zelaya, relacionadas con supuestos audios filtrados y aseguró que hasta la fecha no han tenido acceso a ese material.

“No hemos tenido acceso a los audios”

López denunció además que ha existido una campaña de desprestigio en contra de algunos miembros del CNE y afirmó que se intenta “distorsionar la verdad histórica” sobre lo ocurrido durante la crisis institucional.

En ese sentido, anunció que el organismo prepara un evento para inicios de junio con el objetivo de presentar documentación y evidencias sobre los hechos ocurridos.

“Vamos a hacer un esfuerzo precisamente por esa verdad histórica, que no debe ser distorsionada”, insistió la vocal de la institución.