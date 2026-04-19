Nunca la institucionalidad y particularmente el Congreso se deterioró tanto como en la gestión de Redondo, dice Castellanos

Tegucigalpa – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos reflexionó que los últimos acontecimientos políticos deterioraron tanto la institucionalidad de Honduras y particularmente la gestión del Congreso que dirigió el diputado Luis Redondo.

– Desde el 2009 el país vive una confrontación política que lleva a una erosión de la democracia, caviló la exrectora universitaria.

Reprochó la injerencia entre los poderes del Estado y subrayó que “el desempeño del Poder Legislativo en el periodo del Partido Libre no lo habíamos tenido. No se había tenido un presidente del Congreso Nacional que paralizara las sesiones cuando ellos no tenían los votos o decidir mediante una comisión permanente en temas que le correspondía al pleno”.

Reseñó que había existido conflictos entre poderes en otras administraciones gubernamentales, pero nunca al nivel del gobierno anterior como el hecho de mandar a publicar decretos sin que se hubiera ratificado el acta en el hemiciclo legislativo.

“Tienen que haber reformas y no solo electorales, sino que habría que revisar ese desempeño de los funcionarios como el caso del jefe del Estado Mayor Conjunto que actuó como militante de partido político subordinado al Poder Ejecutivo”, describió.

Dijo que el pasado proceso electoral dejó en evidencia la vulnerabilidad de la institucionalidad, en el sentido que un consejero o consejera puede interrumpir y hasta obstruir una elección, “pero, quedó claro que un partido es el que está detrás y el que puede impedir que un proceso electoral se lleve a cabo”

La socióloga hondureña citó que fue evidente lo que ocurrió desde el 9 de marzo (elecciones primarias) hasta cuando se produjo la toma de posesión de Nasry Asfura. Desde el retraso premeditado para que llegara el material electoral, pasando por las ausencias del consejero Marlon Ochoa para las sesiones de pleno del CNE, las negativas de los suplentes para integrarse al pleno y así continuar con el calendario electoral, lo que ocurría en el Tribunal de Justicia Electoral en igual vía, todo esto retrata que fueron miembros del mismo partido los que se alinearon para impedir que se cumpliera el cronograma electoral.

La exrectora Julieta Castellanos.

“No es difícil deducir que había una instrucción del Partido Libre para que no se presentaran y se interrumpiera el proceso electoral, pero también vimos a un Fiscal General que no actuó cuando los hechos o las responsabilidades recaían en miembros del Partido Libertad y Refundación, y sí actuaba en otros casos con carácter de urgencia cuando eran otros los funcionarios que eran denunciados”, arguyó la académica.

Reflexionó que lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad del proceso electoral cuando los miembros de un partido político pueden llegar a obstruir el proceso y eso lógicamente no podía quedar en la impunidad. Señaló que los funcionarios que cometieron estas acciones no tenían compromiso con el país porque estaban comprometidos con la coordinación de Libre o con los dueños de ese izquierdista partido político.

Luego de la aplicación del juicio político y que derivó en la destitución de varios altos cargos como Marlon Ochoa, Johel Zelaya y Mario Morazán, así como otros, la socióloga Castellanos reflexionó que ahora habría que determinar si sus acciones constituyeron delitos en el campo civil o penal.

Abogó para que los sustitutos de los funcionarios electorales destituidos sean escogidos con lupas para que no pongan en peligro el siguiente proceso electoral de 2029.

Castellanos refirió que el país fue testigo de las actuaciones de un partido político que obstruyó el proceso electoral y prácticamente obligaba a negociar para quedarse dos años más en el poder.

“Desde esta perspectiva lo ideal es que no sean los partidos políticos que lo manejen y que haya una reforma electoral. Lo que esperamos es que la sustitución en estos cargos sea por personas que tengan idoneidad e integridad política, de lo contrario nos someteremos a lo mismo que ya pasamos”, externó. JS