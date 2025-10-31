Nunca en la historia estuvo activa una Comisión Permanente en elecciones: Salvador Nasralla

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, señaló hoy que nunca en la historia estuvo activa una Comisión Permanente durante las elecciones generales.

Dijo que es este es un hecho que atenta contra la democracia del país.

De igual manera señaló que no lo van a permitir ya que esta no es la voluntad del pueblo.

Además denunció que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, están siendo amenazadas.

Cabe señalar, que la Ley Orgánica del Congreso Nacional establece que después del vencimiento del período de sesiones ordinarias se debe instalar una Comisión Permanente.

Sin embargo, los diputados de oposición sesionaron el martes para extender hasta el 20 de enero el periodo de sesiones ordinarias, acción que no es reconocida por el oficialismo.

Hoy, el candidato presidencial dijo que no permitirán la instalación de una Comisión Permanente ya que eso atenta contra la democracia del país. PD