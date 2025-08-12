“Nunca como hoy su voz ha sido tan importante”, dice a jóvenes consejera Cosette López

Tegucigalpa – En el marco del Día Internacional de la Juventud que se conmemora este 12 de agosto, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López, dirigió un breve mensaje a los jóvenes de Honduras en el que enfatizó que “nunca como hoy su voz ha sido tan importante”.

Dijo que la voz y las actitudes de los jóvenes son determinantes para el futuro del país.

En ese orden, exhortó a los jóvenes de Honduras a tomar buenas decisiones y participar activamente en el futuro de Honduras.

“Su voz es poderosa y sus acciones todavía más”, cerró la consejera del CNE.

Feliz día Internacional de la Juventud queridos jóvenes de Honduras! Nunca como hoy, su voz ha sido tan determinante para el futuro de nuestro país, háganse escuchar! pic.twitter.com/PewKwAlggF — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) August 12, 2025

El Día Internacional de la Juventud se conmemora anualmente el 12 de agosto desde 2000 y fue aprobado el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La celebración busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud.

En Honduras la violencia y el desempleo se enmarcan como los principales desafíos de los jóvenes.

Sin embargo, se trata de un sector creciente que puede ser determinante para la toma de decisiones como la elección del próximo Gobierno. (RO)