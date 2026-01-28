Nuevos funcionarios serán vigilados “con lupa”: Carlos Hernández

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, aseguró que los nuevos funcionarios nombrados por el presidente Nasry Asfura serán vigilados “con lupa”, tal como se hizo con la administración anterior.

Señaló que el objetivo es dar seguimiento al desempeño, la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.

Sostuvo que hay gente técnica y eso es positivo, son gente con experiencia y eso nos alegra, “queremos gente que pueda lidiar con los problemas del país y que den resultados a la población”.

Indicó que todos los funcionarios deben de estar abiertos a las críticas que se puedan dar de la sociedad civil.

“Antes de las elecciones se trabajó para sacar a un familión por lo que la población no quiere otro, el llamado es al presidente para que esté pendiente de esta situación y no se dé”, apuntó. IR