Nuevos ataques contra Arabia Saudita, Kuwait y Catar

Redacción Internacional- Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la retaliación de Irán contra Washington volvieron a registrar ataques con misiles y drones.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios «objetivos hostiles», cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.

Las autoridades sanitarias de Kuwait aseguraron que esta metralla producida por la interceptación causó la muerte de una niña.

El Gobierno de Catar también dijo haber recibido un ataque contra la base militar de Al Udeid, que alberga efectivos estadounidenses. Las autoridades informaron de dos misiles provenientes de Irán, uno de los cuales fue interceptado mientras que el otro impactó en las instalaciones.

A lo largo de esta noche, la Guardia Revolucionaria de Irán solo ha confirmado haber atacado un buque destructor de Estados Unidos en el océano Índico.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán, Teherán ha respondido con incesantes ataques de drones y misiles contra Israel y contra los países aliados de Washington en la región, especialmente contra sus bases militares y embajadas. EFE/lb