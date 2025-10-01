Nuevo sismo sacude el litoral atlántico de Honduras

Tegucigalpa – La Unidad de Sismología de la Comisión Permanente de Contingencias reportó este martes un nuevo sismo en Honduras, en una semana de mucha actividad sísmica concentrada en el oriente del país.

El sismo de esta noche se registró en el municipio de Trujillo, Colón y su magnitud fue de 4.3 grados y una profundidad de 8 kilómetros.

Copeco informó que no se reportan daños.

La institución ha informado que durante la noche del viernes 26 y la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un enjambre sísmico al norte del departamento de Olancho.

(Leer) Entre viernes y sábado Copeco reporta cuatro sismos en Olancho; el mayor alcanzó magnitud 4.1

Los movimientos telúricos registrados en el departamento orientan oscilan entre 4.1 y 2.3 grados, de acuerdo al reporte oficial. VC