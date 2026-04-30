Nuevo representante del Programa Mundial de Alimento presenta cartas de acreditación a canciller Agüero

Tegucigalpa – El nuevo director de País y Representante del Programa Mundial de Alimentos en Honduras (PMA), Nicolas Bidault, presentó sus cartas de acreditación a la canciller Mireya Agüero, con quien sostuvieron un encuentro en el que conversaron de varios temas de interés mutuo, informó la Cancillería Hondureña.

La Canciller Agüero, expresó su agradecimiento de poder recibirlo para dialogar de temas importantes que tienen en agenda en común por el bienestar de la población hondureña, investigación para promover políticas y programas sensibles a la nutrición.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la mayor organización humanitaria en Honduras enfocada en combatir el hambre y mejorar la seguridad alimentaria.

Su labor es fundamental para apoyar a comunidades vulnerables ante crisis climáticas y económicas, destacó la Cancillería hondureña.

Nicolas Bidault, de nacionalidad francesa, es doctor (PhD) en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en el sistema de las Naciones Unidas y en fundaciones, con una sólida trayectoria en planificación estratégica, calidad de programas y políticas sensibles a la nutrición. (RO)