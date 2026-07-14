Nuevo récord de empleados extranjeros en España: 3.45 millones de cotizantes en junio

Madrid.- La Seguridad Social española registró en junio un récord de afiliados extranjeros, con 3.45 millones de ocupados de media, tras sumar 86,630.

Por países de origen, Marruecos sigue a la cabeza del número de afiliados y supera los 422.000 cotizantes. Le siguen Rumanía (353.974), Colombia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Perú (122.633) y Ucrania (84.020).

De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que se multiplicaron por diez durante el último decenio.

El 28,5 % corresponde a trabajadores procedentes de la Unión Europea.

El empleo de los extranjeros sumó 350.163 afiliados en la comparativa interanual, lo que supone un ritmo de crecimiento del 11,31 %, frente al 2,8 % de media total, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

«La afiliación extranjera sostiene sectores estratégicos como los cuidados (de personas), la agricultura, la construcción, la hostelería, el transporte o la sanidad y lo vemos en los datos de afiliación por sectores», explicó en un comunicado la ministra Elma Saiz.

Este dinamismo se produce durante el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, de forma que, a 30 de junio, ya había 159.097 afiliados más a la Seguridad Social.

La inmensa mayoría, un 83,4 %, fueron dados de alta en el régimen general, y el contrato indefinido fue la modalidad predominante (77,3 %).

Por tipo de actividad, las nuevas altas en el contexto de la regularización se concentraron en hostelería (38.776), comercio (20.195), actividades administrativas (19.327) y construcción (18.310).

Los inmigrantes representan un 15,4 % de todos los trabajadores afiliados, pero son relevantes en sectores como la hostelería, el 31,5 %; agricultura (28,9 %) y construcción, donde suponen el 25,9 %. En el sistema especial de empleados del hogar son el 45,5 %.

En cuanto al número de trabajadores autónomos, creció en casi 6.400 el último mes, hasta los 525.478. EFE/ir