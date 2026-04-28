Nuevo programa monetario ayuda a generar certidumbre para atraer inversión, señala sector maquilador

Tegucigalpa- El nuevo programa monetario presentado por el Banco Central de Honduras (BCH), podría convertirse en un factor clave para atraer inversión y dinamizar la economía nacional, al brindar mayor certidumbre a los agentes económicos, afirmó Guillermo Matamoros.

El representante del sector maquilador destacó que el programa es “robusto” y está sustentado en supuestos adecuados, enviando un mensaje de confianza tanto a inversionistas como a empresas y consumidores. Según explicó, el enfoque en el control de la inflación es uno de los elementos más relevantes en el actual contexto económico.

Matamoros subrayó que esta herramienta cobra especial importancia ante el entorno de incertidumbre generado por el incremento en los derivados del petróleo, lo que impacta directamente en los costos y en el poder adquisitivo de la población.

“Es un adjetivo importante para la sociedad hondureña, sobre todo en un contexto complejo. Se debe trabajar en conjunto entre gobierno y sociedad civil para garantizar una baja inflación y evitar que se golpeen los bolsillos de los más vulnerables”, expresó.

Asimismo, indicó que el programa monetario, junto con el Presupuesto General de la República, permite establecer una hoja de ruta clara para la economía, facilitando la planificación de empresas y hogares.

“El programa da un marco que permite ver hacia adelante. Los agentes económicos quieren tener certidumbre sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento económico, y en función de eso diseñan sus planes de negocio”, añadió Matamoros.

A renglón seguido el representante del sector maquilador también reconoció que el 2025 fue un año complicado, cuyos efectos aún persisten, especialmente en la industria maquiladora. No obstante, aseguró que el sector continúa impulsando estrategias para atraer nuevas inversiones, fomentar exportaciones y generar empleo.

En ese sentido, destacó que desde mediados del año anterior la industria textil maquiladora ha venido trabajando en la implementación de una estrategia orientada a la atracción de capitales, con la expectativa de que comience a dar resultados en el corto plazo.LB