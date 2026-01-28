Nuevo presidente del BCH se retira de redes sociales para concentrarse en trabajo

Tegucigalpa – El reciente nombrado director del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, anunció hoy que se retira de las redes sociales para concentrarse en su trabajo.

El doctor en economía fue nombrado director del Banco Central de Honduras el primer día del nuevo gobierno presidido por Nasry Asfura.

“En mi primer día como Presidente del Banco Central me retiro de las redes sociales para poder concentrarme plenamente en mis labores diarias”, informó el directivo.

También pidió paciencia a los periodistas y amigos de comunicación ya que por un tiempo no responderá para poder concentrarse en su trabajo.

Lagos fue uno de los primeros nombramientos que realizó Asfura tras asumir la presidencia de Honduras este 27 de enero.

El BCH es el ente rector de la política monetaria del país por lo que su dirección es de suma importancia para cualquier gobierno. JS