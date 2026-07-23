Nuevo León (México) logra un impacto económico de 570 millones de dólares por el Mundial

Ciudad de México.– El estado mexicano de Nuevo León reportó un impacto económico de 10.000 millones de pesos (unos 570 millones de dólares) tras albergar cuatro partidos del Mundial FIFA de 2026 en su capital, Monterrey, un balance que las autoridades consideran el punto de partida para consolidar a la ciudad como un destino internacional de turismo y negocios.

Del monto en mención, 5.000 millones de pesos (unos 285 millones de dólares) correspondieron a ingresos directamente vinculados con la actividad turística, de acuerdo con cifras presentadas este jueves por la Secretaría de Turismo de Nuevo León.

Durante los cuarenta días que duró el torneo, el estado recibió 1,1 millones de visitantes, unos 490.000 más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, el Fan Festival de Monterrey reunió a 2,5 millones de asistentes, convirtiéndose en el más concurrido de México durante la justa mundialista.

Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo de Nuevo León, aseguró a EFE que Monterrey busca replicar el proceso de transformación urbana que experimentó la capital catalana, en España, tras los Juegos Olímpicos de 1992.

“Lo que le sucedió a Barcelona va a ser lo que nos va a suceder a nosotros”, apuntó.

La funcionaria señaló que el Gobierno estatal pretende aprovechar el impulso generado por el Mundial para fortalecer la infraestructura turística y la conectividad aérea de la ciudad, con nuevas rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hacia ciudades como Madrid y París.

Aunque calificó el balance como «muy positivo», Martínez Villarreal consideró que la ciudad pudo haber tenido un mayor protagonismo durante el torneo.

«Tenía para más», afirmó, al lamentar que Monterrey no recibiera un mayor número de partidos y que la selección mexicana no disputara encuentros en esa sede.

Las cifras fueron presentadas en un acto en el que participaron también la secretaria de Cultura de Nuevo León; la directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monterrey, Marcela Cantú; el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, Jesús Nader, y el director del Abierto de Tenis de Monterrey, Hernán Garza.

En el encuentro, Cantú señaló a EFE que atraer el Mundial de Clubes de 2029 representa ahora «una nueva prioridad», en medio de las versiones que sitúan a México como posible sede del torneo gracias a la infraestructura modernizada para el Mundial de fútbol 2026.

Por su parte, Garza anunció oficialmente parte del cuadro del próximo Abierto femenino de Monterrey, que se disputará del 22 al 29 de agosto y contará con la participación de jugadoras como Linda Noskova, Elise Mertens y las mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos.

El balance fue presentado tras la conclusión del tercer Mundial de la FIFA organizado por México, que, según la Secretaría de Turismo federal, generó un impacto económico superior a los 42.000 millones de pesos (unos 2.400 millones de dólares) y atrajo a 7,8 millones de visitantes en las tres ciudades sede: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. EFE