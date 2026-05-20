Nuevo legionario en Europa: Dereck Moncada se convierte en el fichaje más caro del FC Lugano de Suiza

Tegucigalpa – El futbolista Dereck Moncada fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del FC Lugano, y se convierte en otro catracho que dará el salto al fútbol europeo.

El club suizo confirmó el fichaje del delantero de 18 años mediante un comunicado en su sitio oficial, donde detalló que el jugador firmó un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031.

Moncada se convirtió en la compra más cara en la historia del equipo europeo, con una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares.

“Dereck es un jugador con proyección, joven pero con experiencias importantes para su edad”, expresó Sebastian Pelzer, director deportivo del club suizo, quien destacó las condiciones ofensivas y el potencial de crecimiento del hondureño.

Moncada se formó en las reservas del Club Deportivo Olimpia y debutó profesionalmente cuando apenas tenía 16 años.

Posteriormente, en enero de 2026, se trasladó al Necaxa donde fue transferido en calidad de préstamo hacia el Internacional de Bogotá.

El catracho registró cinco goles y dos asistencias en las 15 jornadas que disputó en la primera división colombiana.

El FC Lugano describió al jugador como un “extremo derecho rápido y capaz de crear superioridad por la banda”, además de resaltar su capacidad para jugar por ambos costados o en posiciones más centradas del ataque.

Con su llegada al fútbol suizo, Moncada se suma a la lista de hondureños que militan en ligas europeas, entre ellos Luis Palma, Denil Maldonado, Kervin Arriaga, Rigoberto Rivas, Alenis Vargas, Julián Martínez y el recientemente nacionalizado Keyrol Figueroa. AD