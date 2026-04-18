Nuevo incendio forestal consume varias hectáreas de bosque en sector de La Montañita

Tegucigalpa – La noche de este viernes se reportó un incendio forestal en la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia Danlí, en el sector de La Montañita, Francisco Morazán.

El incendio se extiende a la altura del kilómetro 9 al 14, según reportes de usuarios de redes sociales.

El Cuerpo de Bomberos y otros organismos de socorro se hicieron presente al lugar, pero todavía no se brinda un informe al respecto.

Honduras pierde anualmente entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, afectando ecosistemas clave como La Mosquitia y generando problemas de contaminación, pérdida de biodiversidad y escasez de agua.

Las principales causas incluyen altas temperaturas, la quema de tierras para agricultura y la acción humana deliberada, con más del 90% de los incendios atribuidos a esta última. Esto se ve agravado por el cambio climático, que intensifica la sequía y prolonga la temporada de riesgo. (RO)