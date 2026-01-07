Nuevo Gobierno hereda responsabilidad de lograr consenso para construir la represa El Tablón

Tegucigalpa – El experto en temas energéticos, Salomón Ordóñez, refirió que las nuevas autoridades heredan la responsabilidad de lograr un consenso con las comunidades para construir la represa El Tablón, un proyecto necesario para contener las inundaciones en las partes bajas del Valle de Sula.

“Ya hay un financiamiento aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del sitio donde se va hacer el proyecto y no queremos perder la oportunidad de que ese financiamiento se vaya de Honduras para otro país”, indicó.

Desde diciembre de 2024, el gobierno firmó un contrato de préstamo con el BCIE por un monto de 300 millones de dólares, destinados a la construcción de la primera etapa de la represa multipropósito El Tablón.

Para el experto en materia de energía eléctrica, no se requiere de más estudios sino que de ejecutar lo que está en planes y destacó que los habitantes de la zona del proyecto tienen derecho de reclamar que se les tome en cuenta y llegar a un consenso.

“Se necesita una represa en el Tablón, ya sea en el sitio donde está o en algún otro sitio diferente porque esa es otra opción, pero eso requiere inversión”, afirmó.

Como se recordará, la administración de Xiomara Castro había asegurado que en octubre de 2025 comenzaría la construcción de la represa El Talón, proyecto, sin embargo, el proyecto nunca comenzó. VC