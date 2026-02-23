Nuevo Gobierno con reto de reconstruir la institucionalidad de la política exterior, según diáspora hondureña

Tegucigalpa – De acuerdo a la diáspora hondureña el nuevo gobierno de Honduras tiene el reto de reconstruir la institucionalidad de la política exterior.

Así lo indicó hoy la Fundación 15 de Septiembre con sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

De acuerdo a la fundación defensora de los derechos de los migrantes la nueva administración del presidente Nasry Asfura enfrenta uno de los desafíos más complejos del Estado: reconstruir la institucionalidad de la política exterior. Y en el centro de esa tarea se encuentra la canciller hondureña, Mireya Agüero.

La Cancillería no sólo es una oficina administrativa; es el rostro del país ante el mundo y el escudo de protección para millones de hondureños que viven en el extranjero. Sin embargo, la nueva gestión recibe una institución debilitada, marcada por denuncias de nepotismo, clientelismo y uso político del servicio exterior.

Durante la administración pasada, la Cancillería fue señalada de convertirse en una agencia de colocación de empleo, donde familiares, amigos cercanos y compromisos políticos desplazaron la meritocracia. Para un país con alta migración como Honduras, esto no es un detalle menor: es un problema estructural que impacta directamente a la diáspora, recordó.

El deterioro diplomático y consular deja en desprotección a miles de compatriotas, especialmente en Estados Unidos, donde la comunidad hondureña enfrenta desafíos migratorios constantes. Una red consular debilitada significa retrasos, falta de asistencia legal y ausencia de defensa efectiva en momentos críticos, razonó.

A casi meses de gobierno, la nueva administración se encuentra con una Cancillería salpicada por denuncias retenidas en el Ministerio Público, acusaciones de “coyotes consulares”, ascensos sin carrera diplomática y funcionarios que se resisten a entregar sus cargos. Esta resistencia no solo obstaculiza la transición institucional, sino que retrasa la urgente reconstrucción del servicio exterior, expuso.

La situación es aún más delicada cuando la embajada en Washington carece de una transición fluida, y ante la Organización de los Estados Americanos no se ha logrado una toma de posesión efectiva de la nueva representación diplomática debido a la falta de entrega formal, agregó.

Reconstruir la Cancillería no es un acto administrativo; es una decisión política de fondo. Implica:

Restaurar la meritocracia en el servicio exterior.

Auditar nombramientos y escalafones.

Fortalecer la red consular con personal capacitado.

Recuperar la credibilidad internacional.

Reconectar con la diáspora como actor estratégico de desarrollo.

Honduras no puede darse el lujo de una diplomacia improvisada ni de consulados politizados. La diáspora sostiene buena parte de la economía nacional y merece protección efectiva, no abandono institucional, añadió.

Hoy el reto no es solo cambiar nombres, sino reconstruir la institucionalidad. Porque sin diplomacia sólida y sin red consular fuerte, el país pierde voz, pierde inversión y, sobre todo, pierde la confianza de sus propios ciudadanos en el exterior, cerró.