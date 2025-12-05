Nuevo gobierno afrontará los mismos problemas estructurales de Honduras, según economista del Fosdeh

Tegucigalpa – El economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mario Palma, señaló este viernes que la nueva administración del gobierno de Honduras enfrentará los mismos problemas estructurales.

Manifestó que los problemas habituales del país son la deuda, fortalecimiento y profesionalización de institucionales, generar clima de inversión, el sistema energético, lucha contra la corrupción, y reformas electorales.

“Los hondureños no podemos estar en los próximos cuatro años con la misma zozobra que hemos estado este año y se traduce en problemas para los hogares a optar opciones de empleabilidad, mejorar los ingresos y la dinámica social”, dijo el economista.

Reiteró que la solución de estos problemas es para generar confianza en las instituciones y mejorar la dinámica económica y social.

Palma indicó que hay grandes retos a mejorar productividad, mejorar la competitividad, insertarse en la dinámica económica mundial y las deficiencias del país.

Mencionó que la corrupción sigue siendo un problema que perjudica al país porque le resta competitividad, fortalecer la institucionalidad y atraer inversión extranjera.

El economista del Fosdeh pidió que muy pronto se dé la declaratoria oficial de las elecciones generales para que haya un ganador, que la transición de gobierno sea pacífica, dar continuidad a los elementos buenos que posee la actual administración y hacer estrategias que permitan mejorar la dinámica económica. AG