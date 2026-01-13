Nuevo frente frío ingresa a Honduras el jueves

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco, Francisco Argeñal, informó hoy que el próximo jueves ingresa al país un nuevo frente frío.

El nuevo frente frío producirá dos grados más de descenso de temperaturas frente a la actual masa de aire frío que afecta el país, dijo.

De igual manera, se producirán el doble de lluvias que las que actualmente se han presentado en el territorio hondureño.

Detalló que se esperan más de 100 milímetros de lluvia en 36 horas.

Las temperaturas estarán frescas por la mañana y la tarde, un poco cálidas al mediodía, agregó.

Los oleajes en las costas se mantendrán entre uno y tres pies de altura, lo adecuado para actividades de faena y turismo.

No obstante, la zona más afectada será el sector de Omoa en Cortés y el departamento de Yoro.

El nuevo frente frío afectará el territorio nacional durante el jueves, viernes y sábado. (RO)