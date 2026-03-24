Nuevo estándar de calidad académica para el Derecho en Honduras

Tegucigalpa – La Licenciatura en Derecho de UNITEC alcanza un nuevo estándar académico al obtener oficialmente la acreditación del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED), consolidándose como un programa de alta calidad y convirtiéndose en la primera carrera de la universidad en recibir esta distinción por parte de dicho organismo especializado.

La acreditación es el resultado de un riguroso proceso de evaluación externa que incluyó la visita presencial de Pares Evaluadores del CONAED a los campus de Tegucigalpa y San Pedro Sula, realizada del 26 al 30 de enero de 2026.

Evaluación integral del programa académico

Durante la visita, el equipo evaluador llevó a cabo un análisis exhaustivo de los principales componentes del programa académico. El proceso incluyó la revisión del plan de estudios, el perfil y desempeño del cuerpo docente, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los sistemas de evaluación, la gestión académica, la infraestructura y la experiencia formativa de estudiantes y egresados.

La decana de la facultad de ciencias administrativas sociales de Unitec, Claudia Flores, sobre la acreditación a la licenciatura de derecho pic.twitter.com/xal66d2V1F — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 24, 2026

Como parte fundamental de la evaluación, se realizaron entrevistas con autoridades universitarias, docentes, estudiantes y personal administrativo, lo que permitió contrastar la información presentada en la etapa de autoevaluación y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el CONAED.

Concluida la visita, el Consejo elaboró un informe de evaluación externa en el que se detallan los principales hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora identificadas. Dicho documento fue analizado por los órganos correspondientes del CONAED, que posteriormente emitieron la resolución oficial del proceso de acreditación.

Respaldo a la formación jurídica de calidad

La acreditación del CONAED constituye un respaldo externo relevante a la calidad académica de la Licenciatura en Derecho, fortaleciendo su credibilidad a nivel nacional y regional. Asimismo, garantiza a los estudiantes una formación alineada con estándares de excelencia y promueve la mejora continua del proceso educativo.

Este reconocimiento se suma a las acreditaciones obtenidas por UNITEC ante organismos como ACAAI, COMAEM, GAC-PMI e IAA, y refuerza su compromiso con una enseñanza del Derecho vinculada a la realidad del país, orientada a la formación de profesionales con pensamiento crítico, criterio sólido y una clara conciencia del impacto social de su ejercicio profesional.

UNITEC continúa realizando esfuerzos para ofrecer una educación superior que transforma, innova y contribuye activamente al desarrollo de Honduras.