Nuevo embajador de Honduras en EEUU prioriza economía, migración y fortalecimiento político en su agenda bilateral

Tegucigalpa – El recién nombrado embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, afirmó que su gestión diplomática estará centrada en tres ejes estratégicos: economía, migración y fortalecimiento de las relaciones políticas con Washington. Su juramentación fue realizada este viernes por la canciller Mireya Agüero, tras lo cual deberá presentar sus cartas credenciales ante el gobierno estadounidense.

Flores Bermúdez subrayó que Honduras atraviesa un momento en el que requiere mayor inversión, dinamización del comercio, ampliación de la cooperación internacional y una atención más efectiva a la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos. En su primera entrevista a la prensa local, expresó su disposición de trabajar de manera coordinada con el presidente Nasry Asfura y la Cancillería para impulsar el programa de gobierno y reposicionar al país en la agenda bilateral.

El diplomático destacó que Honduras está “retomando su curso democrático”, con énfasis en fortalecer el Estado de derecho, las instituciones y la protección de los actores sociales, elementos que considera fundamentales para generar confianza internacional.

Respecto a la relación con Washington, señaló que existe un buen vínculo entre el presidente Asfura y el mandatario estadounidense Donald Trump, y que su misión será ampliar esos lazos, especialmente con los sectores financieros y de toma de decisiones en la capital estadounidense.

Flores Bermúdez anunció que acompañará a la delegación hondureña que viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar en el encuentro de mandatarios latinoamericanos convocado por Trump el 7 de marzo, una cita que considera clave para posicionar los intereses hondureños.

Migración: un eje central

El embajador enfatizó que el tema migratorio será una prioridad inmediata. Reconoció que la administración Trump mantiene una postura firme sobre este asunto y recordó que Estados Unidos, como país soberano, define sus políticas internas. No obstante, insistió en que Honduras debe velar por que sus ciudadanos reciban trato digno, respeto a sus derechos humanos y reconocimiento a su aporte económico y social.

Defendió especialmente a los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS), destacando que se trata de personas con buena conducta, contribuyentes y trabajadores que han demostrado ser ciudadanos ejemplares en sus comunidades.

Fortalecimiento consular y atracción de inversión

En materia consular, Flores Bermúdez afirmó que buscará mayor eficacia, responsabilidad y sentido patriótico en la atención a los hondureños. Considera indispensable que los consulados funcionen como oficinas comprometidas con la protección y el acompañamiento de la diáspora, garantizando un servicio accesible y humano.

En el ámbito económico, señaló que uno de sus objetivos será estimular la inversión estadounidense en Honduras, articulando esfuerzos entre la embajada, los consulados, la Cancillería y las distintas secretarías de Estado para presentar al país como un destino confiable y competitivo.

Aunque reconoció que existen prioridades claras, reiteró que ningún tema puede ser descuidado, especialmente el migratorio, que calificó como un desafío permanente para la diplomacia hondureña.

Quien es el embajador Flores Bermúdez

A lo largo de su carrera, Flores Bermúdez ha ocupado puestos clave dentro del servicio exterior hondureño, consolidándose como una de las figuras diplomáticas más experimentadas del país. Ha sido embajador en varias naciones y representante de Honduras ante organismos multilaterales, además de desempeñarse como canciller y asesor en temas de política internacional. Su trayectoria incluye misiones en momentos de alta complejidad regional, lo que le ha permitido desarrollar una visión estratégica sobre la relación de Honduras con Estados Unidos y con el resto del hemisferio.

También ha sido reconocido por su capacidad de negociación y su enfoque en la diplomacia económica, áreas en las que ha impulsado iniciativas para atraer inversión, fortalecer alianzas y promover la imagen del país en el exterior. Su retorno a Washington representa, para distintos sectores, la recuperación de un perfil diplomático con amplia experiencia y conocimiento de la dinámica bilateral, elementos que podrían contribuir a una gestión más articulada en un contexto internacional desafiante.

El nuevo jefe de la misión hondureña en Washington es un destacado columnista de Proceso Digital, donde sus escritos son apreciados por la comunidad de internautas. (AG)