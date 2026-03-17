Nuevo director del INA pide diferenciar entre invasiones rurales y urbanas, y asegura aplicará la ley

Tegucigalpa – El nuevo director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera pidió este martes que se diferencie entre las invasiones urbanas y las rurales, al tiempo que aseguró sólo cumplirá con la ley en el ejercicio de su cargo.

Dijo desconocer cuántas hectáreas de tierra están invadidas en Honduras, pero citó que la cifra podría rondar las 66 mil, de acuerdo a la expresado por actores de la problemática.

Talavera, recién nombrado en el cargo por el presidente Nasry Asfura, señaló que pondrá todo su conocimiento y empeño por mejorar la situación de las invasiones, y de esa forma tomar las mejores decisiones.

Reconoció que el gobierno debe tener una política de generación de empleos para que la población no quiera migrar y que cada quien tenga oportunidades en la tierra que los vio nacer.

El funcionario manifestó que mantendrá política abierta para todos los actores de la problemática agraria, con el único afán de solucionar problemas históricos. JS