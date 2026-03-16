Nuevo director del HE asume en medio de protestas de médicos residentes

Tegucigalpa– En medio de la huelga que mantienen médicos residentes por atrasos en pagos y condiciones laborales, asumió el doctor Darío Zúniga como director del Hospital Escuela.

Los médicos han señalado que las labores se extenderán hasta obtener respuestas concretas sobre sus demandas, lo que pone presión adicional sobre la nueva administración.

“Estamos enterados de la problemática de los médicos, sostuvimos pláticas con algunas personas de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, estamos tratando este asunto para darle solución a esto, durante el fin de semana supimos que algunas salas se quedaron sin atención de médicos residentes, conllevando una problemática más a los pacientes ingresados”, expresó el funcionario.

Afirmó que ya las autoridades gubernamentales han hecho el pago a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para que se haga efectivo el pago de los residentes, esperemos que esta problemática se resuelva en las próximas horas.

En sus primeras acciones dijo que buscará resolver cada uno de los problemas que presenta el principal centro asistencial del país. IR