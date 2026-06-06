Nuevo director de la DLCN anuncia revisión de casos y “fuerte bloque” contra el crimen organizado

Tegucigalpa – Tras asumir la dirección de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el comisionado en condición de retiro Ever Danilo Mejía Mejía anunció la revisión de casos y la creación de un “fuerte bloque” contra el crimen organizado.

Mejía Mejía es un comisionado hondureño retirado con más de 30 años de trayectoria en seguridad e investigación criminal, en su trayectoria destacan 17 años de trabajo en equipo con agencia de los Estados Unidos entre ellas DHS, FBI y DEA lo que le hacen meritorio para el nombramiento en momentos en que el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado se recomponen y mutan en la región.

Una de sus prioridades inmediatas del nuevo funcionario, según dijo a periodistas, será “conocer y dar seguimiento” a todos los casos que se encuentran bajo investigación y que fueron iniciados durante la administración de su antecesor, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla.

“Vamos a conocer los casos y expedientes que mi antecesor dejó en las próximas horas… estamos trabajando desde ya con mesas técnicas”, expresó.

Además, el nuevo titular de la DLCN anunció su intención de conformar un “fuerte bloque” junto al Ministerio Público y las nuevas agencias creadas por el gobierno actual, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva al crimen organizado y las estructuras narcotraficantes que operan en el país.

“Una golondrina no hace verano y solos no vamos a llegar ni a la esquina, por lo que debemos hacer trabajas en conjunto y vamos a crear un bloque fuerte”, manifestó.

Este nombramiento se produce tras la separación oficial del cargo de Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, quien había sido juramentado en marzo de 2026. La designación de Mejía ha sido calificada como un movimiento estratégico para fortalecer la lucha antidrogas en Honduras.

El nuevo encargado de la lucha antidrogas marcó acento en la continuidad de las investigaciones en curso y mayor coordinación interinstitucional.

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico desempeña un papel clave dentro de los esfuerzos de seguridad y justicia, coordinando operativos e investigaciones junto a otras instituciones nacionales e internacionales, pero la falta de una cabeza durante fungió como fiscal general Joel Zelaya, quien nombró a Muñoz apenas en marzo pasado, dejó una huella de desatención a la lucha antidrogas que potenció el flagelo en el país. (RO)