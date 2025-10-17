Nuevo derrumbe en El Reparto mientras familias salían de sus casas

Tegucigalpa – Un nuevo derrumbe se registró en la colonia El Reparto mientras algunas familias trataban de rescatar algunas de sus pertenencias antes de irse a buscar refugio a otra zona.

Las recientes lluvias activaron la falla en esa zona, donde los equipos de los Comité de Emergencia Municipal (Codem) estaban colaborando con las evacuaciones.

Entre el miedo, el llanto y la desesperación, varias mujeres salían de sus casas con ropa en sus manos, mientras los gritos de los Codem, periodistas en la zona les pedían que dejaran sus cosas, ya que la vida vale más.

(Leer) Presidenta Xiomara Castro convoca a reunión del SINAGER tras lluvias torrenciales e inundaciones en Tegucigalpa

Una mujer identificada como Leticia, se desmayó al ver su casa reducida a escombros. Había salido ayer y hoy regresó para ver cómo estaba y encontró la escena devastadora.

El Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía han habilitado albergues para las familias afectadas y reiteraron el llamado a no circular por calles inundadas ni permanecer cerca de ríos o quebradas.

La capital está en alerta roja, al igual que Choluteca y Marcovia (Choluteca), y Alianza (Valle). La medida entra en vigor a partir de las 10:00 de la noche del jueves 16 de octubre y se mantendrá durante 24 horas, mientras se monitorean las condiciones meteorológicas. VC