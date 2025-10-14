Nuevo coordinador del CNA, convoca a su primera reunión y promete fortalecer la institución

Tegucigalpa– El recién electo coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Nelson Licona, informó que ha convocado para este martes su primera reunión de trabajo con el equipo técnico de la institución, en la que se delineará los principales objetivos de su gestión y aseguró que su nombramiento se realizó sin injerencia del Gobierno.

“Asumir esta responsabilidad es algo enorme, ni siquiera había dimensionado lo que esto representaba para la sociedad, pero la población puede estar tranquila: tengo la experiencia y el apego a los principios necesarios para hacer lo mejor posible por esta institución”, expresó Licona.

Licona reiteró que su elección fue completamente independiente, y aclaró que “el Gobierno no tuvo absolutamente nada que ver en esta decisión; los más sorprendidos son ellos. “Esto fue algo muy natural”, subrayó.

El nuevo coordinador indicó que su principal propósito será fortalecer la labor del CNA, mejorar sus procesos internos y promover una cultura anticorrupción desde las bases. “La institución debe hacer lo mejor posible y lo que haya que mejorar, se logrará en esta gestión. Vamos a potenciar todos los planes institucionales y reforzar la formación cívica desde las pequeñas edades”, detalló, recordando su experiencia previa como formador en el INFOP.

Sobre su relación con la directora ejecutiva, Gabriela Castellanos, Licona aclaró que no llega con la intención de removerla de su cargo, sino de trabajar en equipo. “Voy con la idea de hacer equipo con Gabriela Castellanos. De mi parte, ella debe esperar la mejor intención de ayudar y de colaborar con el CNA. En esta gestión coordinaremos el trabajo con respeto y prudencia”, afirmó.

Al ser consultado sobre la labor de Castellanos, Licona reconoció su trayectoria. “Siempre la he calificado muy bien; ha sido una luchadora de causas justas. En algunas instancias no he estado de acuerdo con ciertos temas, pero eso es normal en una asamblea democrática”, señaló.

Licona adelantó que uno de los enfoques inmediatos será el acompañamiento del CNA al proceso electoral en curso, en calidad de observadores. “Queremos contribuir a que este proceso sea una verdadera fiesta electoral, donde gane quien tenga la mayoría, no señalando, sino fortaleciendo la transparencia”, enfatizó.

Finalmente, el nuevo coordinador subrayó que su liderazgo estará basado en responsabilidad, prudencia y apertura al diálogo. “Cualquier persona que labore en el CNA, desde el más humilde hasta la directora, debe saber que cuenta con este servidor”, concluyó.LB