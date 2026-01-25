Nuevo Congreso retorna a uso de bandera anterior

Tegucigalpa – El nuevo Congreso Nacional de Honduras retornó este día al uso de la bandera con franjas azul marino en sus actos y espacios oficiales.

– El decreto que dio vida a la Bandera Nacional no definió la tonalidad específica del color azul.

La medida se limita al cambio en el tono del color azul empleado en la bandera utilizada por el Poder Legislativo, lo que hace referencia a un retorno oficial a la bandera anterior, pero sí a nivel institucional.

Cabe señalar que la normativa constitucional establece la composición general de la bandera nacional y no fija una tonalidad específica del color azul, por lo que el uso de distintas variantes cromáticas ha ocurrido en distintos períodos de la historia institucional del país.

La variante azul marino fue utilizada de manera oficial durante los doce años de gobierno del Partido Nacional y vuelve a emplearse en el actual período legislativo que también marca el retorno del Partido Nacional al poder.

La creación de la Bandera Nacional de Honduras quedó establecida en el Decreto Legislativo No. 7, emitido el 16 de febrero de 1866, durante la presidencia de José María Medina. El Artículo 1 del decreto señala:

«El pabellón de la República de Honduras llevará, como el de la antigua Federación Centroamericana, dos fajas azules y una blanca en medio, colocadas horizontalmente, y además un grupo de cinco estrellas azules, de cinco ángulos salientes, en el centro del campo blanco». (RO)