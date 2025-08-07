Nuevo centro de detención de inmigrantes en Indiana (EEUU) genera críticas

Nueva York – Un nuevo centro de detención de inmigrantes en Indiana, llamado ‘Speedway Slammer’ (El Golpazo de la Pista de Carreras), genera críticas tanto por su nombre, como por una polémica publicación en redes sociales que incluye un coche de carreras con el mismo número que el único piloto mexicano de la serie de IndyCar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el martes la ampliación del Centro Correccional del contado de Miami, Indiana, una prisión estatal ubicada a unos 112 kilómetros al norte de Indianápolis.

«Hoy anunciamos una nueva colaboración con el estado de Indiana para ampliar la capacidad de detención en 1,000 camas», declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y explicó que este centro «albergará a algunos de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)».

Indiana es donde se encuentra el Indianapolis Motor Speedway y es donde tiene su sede la serie IndyCar.

La cuenta de X del DHS publicó el martes una imagen -posiblemente generada con inteligencia artificial- de un coche de carreras con el número 5 y varias inscripciones de «ICE» pasando junto a un muro de alambre de púas en una prisión.

Una de las polémicas de este post es que es el mismo número que lleva el único piloto mexicano en la serie de IndyCar.

Tanto el piloto mexicano, Pato O’Ward, como los directivos dijeron haber quedado impactados por la publicación del DHS.

Este miércoles, IndyCar dijo que desconocía los planes de incorporar su imagen en el anuncio de ayer.

«En consonancia con nuestra postura respecto a las políticas públicas y los asuntos políticos, comunicamos nuestra preferencia de que nuestra propiedad intelectual no se utilice en adelante en relación con este asunto», anotó.

También se generaron críticas por el nombre del nuevo centro en la ciudad de Speedway, un suburbio de Indianápolis donde se encuentra el icónico circuito que alberga las 500 Millas de Indianápolis.

«Esta designación fue desarrollada y publicada de forma independiente por la agencia federal, sin la participación ni previo aviso de la ciudad sobre el uso del nombre ‘Speedway'», declararon en un comunicado las autoridades de la ciudad de Indiana. EFE