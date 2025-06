Nuevo caso de Sedesol refleja el patrón de corrupción que siempre ha existido con fondos públicos, remarca ASJ

Tegucigalpa – El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió que el video en el que aparecen el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada Isis Cuéllar en una llamada telefónica, no es un hecho aislado, sino parte de una práctica recurrente en el uso irregular de fondos públicos para fines políticos.

“Este nuevo tema no es más que otro caso como Pandora o Arca Abierta, lo que investigaba la MACCIH: el uso de fondos públicos disfrazados como ‘proyectos sociales’, que en realidad terminan financiando campañas políticas”, reseñó Castañeda.

El representante de la ASJ recordó que uno de los objetivos de la extinta MACCIH era precisamente desmantelar estructuras de corrupción asociadas al uso discrecional del antiguo fondo departamental. Por eso se hablaba de eliminar ese fondo, pero han buscado nuevas formas de mantener los mismos vicios, agregó.

Castañeda lamentó que la clase política hondureña no haya aprendido de los escándalos de corrupción del pasado. “Es triste ver que los fondos públicos siguen siendo utilizados como botín electoral. No hay informes claros, y si existen, no son transparentes”, denunció.

En cuanto a la rendición de cuentas, señaló que actualmente el Ministerio Público no puede investigar a diputados sin un informe previo del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), producto del “pacto de impunidad” aprobado en el Congreso. “Ese es el problema: el TSC actúa con lentitud y hay una mora enorme en la emisión de esos informes”, subrayó.

Castañeda también vinculó esta situación con la resistencia a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). “Casos como este serían de los primeros en ser investigados por una misión internacional. Por eso no quieren la CICIH”, afirmó.

El personero de ASJ además hizo alusión a recientes movimientos dentro del Congreso Nacional, donde se observa una creciente adhesión de diputados a grupos de poder político. Muchos se cambian de partido, se acomodan, se alinean a quienes reparten los recursos, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a que se investigue a fondo el caso y se brinde una explicación a la ciudadanía. Ojalá sea cierto que habrá investigaciones serias y una rendición de cuentas real sobre el uso de los fondos públicos, como lo pide la presidenta Xiomara Castro concluyó. LB