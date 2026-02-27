Nuevo aumento por más de un lempira registrarán combustibles a partir del lunes

Tegucigalpa – Desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo de 2026, los precios de los combustibles registrarán un alza de más de un lempira, informó hoy la Secretaría de Energía.

– Es la séptima semana de incrementos al hilo.

Con este incremento se concretará la séptima semana consecutiva en que los precios de los combustibles van en alza.

En ese sentido, la gasolina súper registrará una alza de 1.34 lempiras, su nuevo precio será de 106.46 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 1.29 lempiras por lo que su valor será de 96.11 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 82.82 lempiras tras reportar una alza de 1.24 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 1.28 lempiras y su precio será de 90.59 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una rebaja de 0.13 centavos, su nuevo precio será 44.64 lempiras. IR