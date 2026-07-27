Nueve personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana, informa la DNVT

Tegucigalpa- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó que nueve personas perdieron la vida en accidentes de tránsito registrados a nivel nacional durante el fin de semana, pese a que las autoridades destacan una reducción significativa en la incidencia de siniestros en comparación con semanas anteriores.

-La DNVT más de 4,000 permisos de conducir por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito y sancionó a más de 300 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol.

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, explicó que los operativos de control fueron intensificados en puntos estratégicos del país donde anteriormente se habían registrado accidentes con víctimas fatales.

«En comparación con fines de semana anteriores hubo una reducción bastante significativa, la noticia más importante es que el día sábado no se registró ninguna víctima mortal; sin embargo, nueve personas fallecieron en accidentes de tránsito a nivel nacional entre el viernes y el domingo», detalló Aguilar.

Como parte de las acciones preventivas, la institución decomisó más de 4,000 permisos de conducir por diferentes infracciones a la Ley de Tránsito y sancionó a más de 300 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol.

El funcionario señaló que muchas de las personas sancionadas ni siquiera contaban con licencia de conducir, incurriendo en una doble infracción y poniendo en riesgo tanto su vida como la de terceros.

Asimismo, informó que durante las brigadas de control fueron detectados conductores de vehículos de carga pesada que manejaban bajo la ingesta de bebidas alcohólicas y, en varios casos, dieron positivo en pruebas toxicológicas.

Ante esta situación, Aguilar hizo un llamado a las empresas del sector transporte para que supervisen el estado físico y las condiciones de sus conductores antes de iniciar sus recorridos.

«Es importante que los propietarios de las empresas verifiquen que sus conductores estén en condiciones óptimas para operar las unidades de transporte, ya que este año hemos observado accidentes graves protagonizados por vehículos de carga y transporte», enfatizó.

La DNVT indicó que continuará desarrollando brigadas de seguridad vial en coordinación con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), que además instala básculas móviles para verificar el peso y las dimensiones de las unidades de carga.

Las autoridades advirtieron que los vehículos que circulen con sobrepeso serán sancionados conforme a la normativa vigente, como parte de las acciones para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.LB