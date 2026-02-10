Nueve magistrados piden a titular de CSJ seguir pasos para nombrar jueces y dar trámite a audiencias para notarios

Tegucigalpa – Un grupo de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitaron este martes una mejorar la gestión administrativa y jurisdiccional de este poder del Estado.

Los nueve magistrados pidieron que se realice la calendarización de audiencias para reanudar los exámenes del Notario.

En los casos de selección, nombramiento, ascensos, traslados o destituciones, exhortaron a que se siga el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial y su reglamento, para lo cual debe llamarse a un concurso.

También clamaron a que se realice el pago a los jueces que turnaron en el segundo período de vacaciones 2025.

Adicionalmente, señaló que se debe preparar el proceso de licitación de compra de vehículos que serán asignados a los magistrados de la CSJ.

Igualmente, demandaron agendar para el pleno jurisdiccional y administrativo los expedientes de la anterior CSJ.

Finalmente, consideró que se debe tratar con urgencia de los Juzgados de lo Laboral y Contencioso Administrativo.

Finalmente, los magistrados firmantes son: Luis Fernando Padilla, Gaudy Bustillo, Anny Ochoa, Francisca Villela, Isbela Bustillo, Odalys Nájera, Walter Miranda, Nelson Danilo Mairena y Wagner Vallecillo. AG