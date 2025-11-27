Nueve jornaleros fallecen en un accidente vial en el central estado mexicano de Guanajuato

Ciudad de México.– Nueve personas, de oficio jornaleros, fallecieron y dos más resultaron heridas producto de un fuerte accidente registrado este jueves en la carretera federal León-Salamanca, en el estado mexicano de Guanajuato (centro).

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras el lamentable accidente ocurrido esta mañana en la citada autopista, «nueve jornaleros perdieron la vida y dos más resultaron lesionados».

Los heridos, precisó la FGE, fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica y además se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer el hecho.

Según versiones, un tractocamión impactó contra una camioneta particular, en la que viajaban las víctimas.

La FGE explicó en la nota que -en el lugar- equipos especializados trabajan en las investigaciones y peritajes necesarios, así como en identificación legal y la preparación para la entrega de los cuerpos a sus familias.

La entrega de las víctimas, dijo la Fiscalía, se efectuará conforme al protocolo institucional, en el tiempo y lugar que cada familia indique, y apuntó que paralelamente ofrece acompañamiento y apoyo integral a los familiares.

La institución dijo que trabaja con rigor técnico y absoluta imparcialidad para determinar la mecánica del accidente y establecer responsabilidades, al tiempo que ofreció condolencias a las familias afectadas. EFE