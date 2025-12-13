Nueve de 15 Magistrados de la CSJ en alerta ante cualquier convocatoria del Pleno

Tegucigalpa – Nueve de los 15 Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informaron este viernes que se mantienen atentos a cualquier convocatoria para sesión de Pleno, ya sea de manera presencial o en su defecto en forma virtual, para atender oportunamente asuntos de país de suma urgencia que han ingresado a la Sala Constitucional.

Mediante un comunicado, que fue recibido a las 3.19 p.m. de este viernes, los Magistrados Luis Fernando Padilla, Walter Miranda, Gaudy Bustillo, Isbela Bustillo, Francisco Villela, Nelson Mairena, Anny Ochoa, Odalid Nájera y Wagner Vallecillos comunicaron a la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, la disponibilidad.

«En virtud de iniciarse el segundo período vacacional del Poder Judicial comprendido del 15 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, y con el propósito de garantizar el acceso a la justicia de todos ciudadanos, nos mantenemos atentos a cualquier convocatoria para sesión de Pleno, ya sea de manera presencial o en su defecto en forma virtual, para atender oportunamente asuntos de país de suma urgencia que han ingresado a la Sala Constitucional y que requieran ser resueltos de manera pronta, tutelando así, el respecto a los derechos fundamentales», cita el comunicado.

Renglón seguido, la nota agrega que los magistrados admiten estar dispuestos ha ser convocados a sesión de Pleno para el nombramiento de Jueces Naturales tal como se aprobó en la sesión celebrada el de 20 de noviembre de 2025.

Reiteran así su compromiso con la patria, en apego a la Constitución de la República, la normativa interna del Poder Judicial y los principios que rigen la función jurisdiccional para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.