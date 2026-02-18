Nuevas autoridades de Copeco encontraron 200 puestos de trabajo sin justificar

Tegucigalpa – Nelson Márquez, subcomisionado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), informó hoy que tras realizar la transición de autoridades se encontraron 200 puestos de trabajo sin justificar en esta dependencia.

Cada uno de estos empleados de los cuales hasta el momento se desconoce sus funciones podría estar devengando un sueldo arriba de 20 mil lempiras.

El subcomisionado pidió a los empleados que justifiquen su labor en esta institución.

De lo contrario se procederá conforme a ley, advirtió.

El funcionario pidió el acompañamiento de la Procuraduría de la República y del Tribunal Superior de Cuentas para realizar la auditoría correspondiente.

Lamento la anterior cifra ya que se trata de 200 puestos de trabajo que pesan en la planilla de la institución, pero que no aportan a la misma.

Estás 200 plazas laborales se encuentran sin justificar, reiteró, al tiempo que dijo que se desconoce cuál es la función específica de estas personas. (RO)