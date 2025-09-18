Nuevamente tráfico colapsa la capital 

Tegucigalpa – El tráfico en la capital hondureña colapsó desde tempranas horas de este jueves, tanto en los accesos a la ciudad como en las principales vías.

En los grupos de redes sociales, varios capitalinos reportan el caos vial en diferentes puntos de la capital, situación que se refleja en las aplicaciones informáticas sobre tráfico, que marca varias vías en rojo.

Decenas de conductores han elevado su queja ante el caos que se formó este día en el Distrito Central, donde vías como el bulevar Kennedy, boulevard Centroamérica, la colonia Honduras, la zona de los mercados de Comayagüela, la zona del bulevar Juan Pablo II, reportan un lento tráfico.

Asimismo, reportan lento tráfico en los acceso al Centro Cívico Gubernamental, así como en la zona de Tres Caminos que conecta entre el bulevar Centroamérica y el Suyapa y el bulevar Fuerzas Armadas.

En la zona de oriente, donde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realiza trabajos en la red vial, la queja de los conductores inició desde las 4:00 de la mañana, donde los conductores tardan hasta tres horas para llegar a la capital.

Similar situación reportan los pobladores que viven en el sector de Valle de Ángeles y Santa Lucía, la zona sur y la carretera que viene del departamento de Olancho.

Este jueves, los centros educativos públicos retornaron a clases, tras el asueto de dos días que otorgó el gobierno como compensación por las Fiestas Patrias 2025, celebradas el lunes 15 de septiembre. VC