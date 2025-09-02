Nuevamente reprograman audiencia inicial para representante de empresa que prestó transporte electoral, acusado de fraude

Tegucigalpa- El Poder Judicial informó que fue reprogramada nuevamente la audiencia inicial contra Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., acusado por el delito de fraude.

La diligencia, que estaba prevista para esta semana, fue suspendida y trasladada para el próximo martes 16 de septiembre a las 8:30 de la mañana, en los tribunales correspondientes.

Fonseca enfrenta señalamientos vinculados a las irregularidades ocurridas durante el desastre electoral del 9 de marzo, proceso que sigue bajo investigación del Ministerio Público.

Por este caso se ha acusado a seis personas, cuatro de ellas se defienden en libertad. IR