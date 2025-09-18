Nuevamente inundada la Costa de los Amates, Alianza, Valle

Tegucigalpa – Las lluvias que deja el desplazamiento de una vaguada han provocado que varias comunidades de la Costa de los Amates queden incomunicadas en Alianza, Valle, sur de Honduras.

El jefe de Alerta Temprana de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Juan José Reyes, informó que al menos nueve comunidades se encuentran incomunicadas por la crecida del río Goascorán.

Las autoridades habían advertido a la población que no cruce ríos ni quebradas ante la llegada de las lluvias.

Advirtió que para este día se espera el mayor acumulado de agua en la zona sur y suroccidental del país.

No se trata de un problema nuevo, de hecho cada vez que llueve las comunidades suelen quedar incomunicadas en ese sector.

El alcalde de Alianza Faustino Manzanares, informó que las constantes lluvias que caen principalmente en el invierno provocan esta problemática.

Las partes bajas del Cubulero presentan ya 23 casas afectadas.

Este municipio es muy vulnerable, son siete mil habitantes los que se encuentran perjudicados, apuntó. IR