Nuevamente inundada la comunidad de El Cubulero por desbordamiento del Río Goascorán

Tegucigalpa- La comunidad de El Cubulero, ubicada en el municipio de Alianza, Valle, se encuentra nuevamente bajo el agua debido al desbordamiento del Río Goascorán.

En ese sentido toda la Costa de los Amates, reedita su tragedia de constantes inundaciones cada vez que hay lluvias, este lunes amaneció inundada.

Hay varias viviendas de la zona afectadas por las aguas.

Las constantes lluvias en la zona sur de Honduras han ocasionado que esta situación se repita, causando gran preocupación entre los pobladores. Los residentes lamentan tener que enfrentarse nuevamente a este problema que, año tras año, los obliga a evacuar sus hogares y dejar atrás sus pertenencias en busca de refugio seguro.

Se hace el llamado a las autoridades a realizar el estudio correspondiente y brindar el auxilio oportuno a las familias que resulten damnificadas ante el incremento del caudal del río.

Las lluvias producto del desplazamiento de una vaguada seguirán este lunes a nivel nacional. IR